В Индии взорвался смартфон Redmi Note 6 Pro

В одном из сервисных центров Индии взорвался смартфон Redmi Note 6 Pro. Точная причина произошедшего остаётся неизвестной.
В происшествии никто не пострадал, так как работник сервисного центра вовремя среагировал на воспламенение и отложил телефон в сторону. Что именно привело к воспламенению аккумулятора, пока не сообщается. Известно, что Redmi Note 6 Pro задымился сразу после того, как работник центра попытался снять заднюю крышку.
Современные батареи смартфонов всё же склонны к возгоранию. Это не единственные случаи подобных инцидентов. Для каждого типа аккумулятора существуют свои собственные условия, при которых он может воспламениться.
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