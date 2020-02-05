Производители смартфонов боятся участвовать в крупнейшей отраслевой выставке

Сразу два крупных производителя смартфонов объявили о том, что меняют планы относительно крупнейшей ежегодной выставки мобильной индустрии — MWC. Она должна пройти в Барселоне в конце февраля.

Сначала ZTE, китайский производитель телеком-оборудования и смартфонов, отменила свою пресс-конференцию из-за причин, обусловленных вспышкой коронавируса в Китае. Представитель компании, которого цитирует The Verge, сослался как на транспортные проблемы и задержки с визами, так и на нежелание причинять дискомфорт участникам MWC.

Позднее южнокорейская LG вообще отказалась от участия в выставке, объяснив это заботой о безопасности сотрудников и посетителей. Вместо этого компания представит новые мобильные продукты на отдельных мероприятиях в ближайшем будущем.

MWC долгое время является главной площадкой, где азиатские производители могут продемонстрировать миру свои новейшие разработки. Организаторы мероприятия — ассоциация GSMA — настаивают, что несмотря на эпидемию коронавируса оно пройдёт по плану.

Накануне был обнародован список мер, призванных обезопасить посетителей: усиленная дезинфекция всех поверхностей, через которые может передаваться вирус, усиленная медицинская поддержка мероприятия, информационная кампания, бесплатная раздача дезинфицирующих средств, консультации по предотвращению распространения инфекции для ресторанов и отелей d Барселоне, и т.д.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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