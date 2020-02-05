Украинского министра уличили в фальсификации переписи населения

Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого проводилась электронная перепись населения, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр государственной службы статистики, заявили в организации «Украинский центр общественных данных».

На сайте организации отмечается, что эксперты решили проверить, насколько половозрастная структура населения, представленная в отчете Дубилета, коррелирует с официальными данными.

Эксперты использовали в расчетах файл в Телеграм-канале чиновника, который называется «Оценка имеющегося населения Украины».

Выяснилось, что почти со 100-процентной точностью сгенерированные с применением коэффициента 0,888 данные совпадают с представленными Дубилетом.

«Во-первых, Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо», – резюмировали эксперты.

В конце января Дубилет представил результаты пробной переписи. По его словам, численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн и составляет 37 млн человек.

Напомним, в середине декабря Дубилет заявил, что почти 4 млн украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись.





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