Посольство рассказало об итогах эвакуации россиян из провинции Хубэй

Посольство рассказало об итогах эвакуации россиян из провинции Хубэй

05.02.2020, 8:26, Новости дня

Операция по эвакуации граждан РФ из китайской провинции Хубэй, где зафиксирована мощная вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, была завершена успешно, сообщило российское посольство в КНР.

В сообщении на сайте дипломатической миссии указывается, что сотрудники посольства РФ в Китае, «командированные в провинцию Хубэй для оказания содействия в проведении эвакуации российских граждан, успешно осуществили транспортировку наших соотечественников в аэропорт города Ухань».

Вывоз граждан осуществлялся на арендованных автобусах из более чем 10 городов, расположенных в разных частях провинции, в том числе из населенных пунктов, удаленных от ее административного центра города Уханя на 400-500 км.

Вылет состоялся в ночь на 5 февраля. Эвакуированных отправили в Тюмень, там они пройдут двухнедельный карантин.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анны Поповой, среди покинувших КНР граждан с признаками заболевания нет, передает ТАСС.

Согласно официальной статистике, всего из Уханя и Хубэя эвакуированы 144 человека, из них 128 – граждане России, остальные – из стран СНГ.

Напомним, первый самолет ВКС России забрал 82 человека, второй – 64. Эвакуация россиян и нескольких граждан стран СНГ проводится 3–5 февраля.

На данный момент в Китае подтверждено больше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.



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