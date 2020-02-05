Звезда «Интернов» Один Байрон впервые рассказал о российском каминг-ауте

Звезда комедийного сериала «Интерны» Один Байрон впервые пояснил о собственном российском каминг-ауте. Американский актёр не скрывает принадлежность к сексуальным меньшинствам, а 5 лет назад пояснил об этом зарубежным журналистам.

Новость достаточно быстро распространили издания по всему миру. При этом в РФ актёр провёл каминг-аут значительно раньше, в кругу близких друзей. Последние не стали говорить об этом СМИ, либо сообщать в разного рода пабликах. Они достаточно спокойно отреагировали на слова актёра, хотя само признание случилось не в лучшем месте. В начале 2000-х Один Байрон посетил РФ в рамках программы по обмену студентами и приступил к обучению в МХАТ. Как-то во время посещения душа студенческого общежития парни начали обсуждать девушек.

«Конечно, я подобрал не самый лучший момент, чтобы сказать “я гей”. В это время все стоят голые в душе. Не все сразу осознали смысл слов, поскольку раньше ничего подобного не слышали», — отметил Один Байрон на съёмках YouTube-шоу Карена Шаиняна.

Согласно признанию артиста, после настолько эксцентричного признания отношение друзей к нему не поменялось, словно ничего не случилось. Собственным родителям Байрон пояснил о нетрадиционной ориентации значительно раньше. Матери — в возрасте 15 лет, а отцу — в 18. Последний на слова ребёнка отреагировал коротко: «Круто».

Артист уверен, что россияне не особо отличаются от американцев, а гомофобные настроения общества значительно преувеличены. Своего возлюбленного Один Байрон нашел в РФ, и уже несколько лет они живут вместе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет