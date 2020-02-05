В США назвали советские танки КВ «катастрофой»

Американский журнал The National Interest, назвал тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 «катастрофой», поскольку они не смогли остановить немецкие войска в 1941 году, хотя были тяжелее любой немецкой машины.
The National Interest ссылается на книгу военного историка Майкла Джонса «Ленинград: на осадном положении», из которой следует, что немцы сгоняли КВ в сторону тяжелой артиллерии, а та якобы расстреливала наступающие машины прямой наводкой из опущенных к земле стволов. В результате большая часть советских бронетанковых войск в Прибалтике была уничтожена, а всякая угроза наступлению Германии с флангов устранена.
КВ, по мнению автора статьи, вполне имел право на существование, но был сделан на «скорую руку» и становился для советских танкистов ловушкой, поскольку они практически ничего не видели из этих машин, передает РИА «Новости».
КВ-1, названный в честь Климента Ворошилова – советский тяжелый танк времен Великой Отечественной войны. Выпускался с августа 1939 года по август 1942 года. Имел передовую для своего времени индивидуальную торсионную подвеску, дизельный двигатель и вооружен 76-миллиметровым орудием. Танк был оснащен броней толщиной 90 миллиметров спереди и около 70 миллиметров сбоку и сзади, что намного толще, чем у немецких аналогов того времени.
В начале войны танк КВ получил у немцев прозвище «Призрак», поскольку снаряды стандартной 37-мм противотанковой пушки вермахта чаще всего не оставляли на его броне даже вмятин.
Тяжелый танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и, в отличие от КВ-1, был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
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