Минобороны России показало смертоносный «Солнцепек» в действии

Министерство обороны России показало видеозапись со стрельбой тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Испытания комплекса прошли во время учений в Ленинградской области, сообщает телеканал «360».
На кадрах ролика военнослужащие в камуфляжной форме белого цвета управляют боевыми машинами на базе танка Т-72. Как только они достигают места назначения, начинается подготовка к стрельбе. В частности, на записи можно увидеть, как термобарический боеприпас вставляется в ракетницу. После этого происходит залп и оружие попадает по объектом условного противника, что сопровождается эффектным взрывом.
Комплекс ТОС-1А предназначен для вывода из строя техники, строений и живой силы врага.
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