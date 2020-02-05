Трамп выступил в Конгрессе. Спикер Пелоси демонстративно порвала текст его речи. Видео

24 сентября 2019 года Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского.
Финальное голосование в Сенате в рамках дела об импичменте президента Трампа намечено на 5 февраля.
видео
Видео: NBC News / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Грузии заявили об «очень тяжелой ситуации в плане интернет-троллей» / 24 декабря
- Против капитана задержанного у южных Курил японского судна возбудили дело / 16 января
- Guardian — глава МВФ предупредила о риске повторения Великой депрессии / 18 января
- Зеленский после форума в Давосе заявил о поддержке инвесторов / 23 января
- WP — всё больше американцев бросают курить — даже без советов врачей / 28 января
- На дне рождения Зеленского первый тост говорил Разумков – СМИ / 26 января
- Кононенко: Грета Тунберг может больше в жизни никогда не работать / 30 января
- Киев исправил версию коммюнике по итогам «нормандского саммита» по требованию ДНР / 11 декабря