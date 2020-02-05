Трамп выступил в Конгрессе. Спикер Пелоси демонстративно порвала текст его речи. Видео

24 сентября 2019 года Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского.
Финальное голосование в Сенате в рамках дела об импичменте президента Трампа намечено на 5 февраля.
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Видео: NBC News / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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