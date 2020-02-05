Изучена польза железа для мозга человека

Изучена польза железа для мозга человека

05.02.2020, 8:14, Новости дня

Научные специалисты рассказали, что железо является крайне необходимым элементом для нормального когнитивного развития. Эксперты отметили, что уровень данного элемента в тканях мозга повышается во время развития.

Проведенные ранее исследования уже позволили определить, что клетки мозга остаются здоровыми именно благодаря хранению железа, которое накапливается в областях, отфильтровывающих поступающую информацию. Низкое содержание железа в данных областях свидетельствует о когнитивных нарушениях. Однако ученые так и не выяснили, как изменяется уровень железа в течение всего периода развития. В рамках эксперимента были изучены уровни содержания железа в мозге более 1500 детей.

Оказалось, в течение всего периода развития уровень железа в мозге постоянно увеличивается и во взрослом возрасте тоже постоянно растет.



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