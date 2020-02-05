В винных ароматах найдены новые элементы

В ходе недавно проведенного исследования научные специалисты смогли обнаружить 17 ранее неизвестных соединений в аромате красного вина, изготовленного из сорта красного винограда.

На сегодняшний день огромное количество вин выдерживается в деревянных бочках. Чаще всего эта выдержка является достаточно продолжительной, то есть не менее шести месяцев. При этом на окончательную стоимость напитка влияет техническое обслуживание, обработка бочек и извлечение вина. Некоторые страны отошли от этого способа изготовления вина. Один из наиболее распространенных альтернативных способов основан на добавлении в сосуд с вином кусочков дерева. Таким образом, продолжительность выдержки существенно сокращается.

В рамках исследования эксперты изучили более 80 летучих соединений, которые влияют на характеристики вина. Всего было обнаружено 17 наиболее важных для аромата вина элементов, которые ранее не были исследованы.

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