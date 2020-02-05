Эпидемия коронавируса. МАУ выполнили последний рейс из Китая

Эпидемия коронавируса. МАУ выполнили последний рейс из Китая

05.02.2020, 8:06, Новости дня

4 февраля авиакомпания «Международные авиалинии Украины» выполнила последний рейс по маршруту Санья -– Киев, после чего приостановила сообщение с Китаем, где вспыхнула эпидемия коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на странице авиакомпания в Facebook.

«Рейсом PS7878 в столицу прилетели 203 пассажира. Авиакомпания и туристический оператор согласовали приостановление рейсов до нормализации ситуации в регионе», – заявили в МАУ.

Сразу после прибытия рейса в аэропорт Борисполь врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения совершил досмотр пассажиров и экипажа.

«На воздушном судне провели уборку, включавшую дезинфекцию салона, кабины пилотов, туалетных комнат, всех ниш и багажных отсеков, контейнеров для багажа. Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменную одежду членов экипажа утилизируют», – отметила авиакомпания.

Всего после вспышки эпидемии коронавируса рейсами МАУ из Китая вывезли 457 пассажиров.

Sanya

МАУ вивезла пасажирів з СаньїСьогодні МАУ виконала останній рейс за маршрутом Санья – Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм. Рейсом PS7878 до столиці прилетіли 203 пасажири. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні.Безпека пасажирів, членів екіпажу та персоналу партнерів є абсолютним пріоритетом для МАУ. Відповідно, авіакомпанія чітко дотримується рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів з контролю та профілактики захворювань в США та Федеральної авіаційної адміністрації США щодо вживання заходів для нерозповсюдження коронавірусу.Одразу після прибуття рейсу до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров’я здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу. На повітряному судні проведене поглиблене прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, використаний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано.Загалом, після спалаху епідемії коронавірусу рейсами МАУ додому повернулися 457 пасажирів.

Posted by Fly UIA on Teisipäev, 4. veebruar 2020

30 января стало известно, что украинские авиакомпании МАУ и SkyUp приостанавливают полеты в Китай на месяц.

31 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил подготовить план эвакуации граждан Украины из КНР.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался, сообщала ВОЗ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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