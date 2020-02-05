Эпидемия коронавируса. МАУ выполнили последний рейс из Китая

Sanya

МАУ вивезла пасажирів з СаньїСьогодні МАУ виконала останній рейс за маршрутом Санья – Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм. Рейсом PS7878 до столиці прилетіли 203 пасажири. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні.Безпека пасажирів, членів екіпажу та персоналу партнерів є абсолютним пріоритетом для МАУ. Відповідно, авіакомпанія чітко дотримується рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів з контролю та профілактики захворювань в США та Федеральної авіаційної адміністрації США щодо вживання заходів для нерозповсюдження коронавірусу.Одразу після прибуття рейсу до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров’я здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу. На повітряному судні проведене поглиблене прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, використаний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано.Загалом, після спалаху епідемії коронавірусу рейсами МАУ додому повернулися 457 пасажирів.

Posted by Fly UIA on Teisipäev, 4. veebruar 2020