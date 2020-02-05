На круизном корабле с больными коронавирусом оказались двое россиян

На японском круизном лайнере, находившемся в плавании с 20 января, обнаружили десятерых человек, зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая. В посольстве России в Японии сообщили, что на корабле находились двое россиян, передает «Москва 24».
Предположительно, находившихся на судне людей заразил китаец, который 25 января сошел с корабля в Гонконге. Власти Японии распорядились пришвартовать лайнер неподалеку от Йокогамы. После проведения медицинского осмотра всех заразившихся отправили в больницу префектуры Канагава. Их состояние врачи оценивают как нормальное.
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