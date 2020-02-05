Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

05.02.2020, 8:05, Новости дня

В Санкт-Петербурге умер актер Дмитрий Бульба, сообщили в городском театре «Мастерская».

Артисту было 53 года, причина его смерти не раскрывается, передает РИА «Новости».

Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде, окончил ЛГИТМиК (РГИСИ), после обучения работал в ТЮЗ имени Брянцева, Театре на Литейном.

Актер снимался в таких фильмах, как «Чернов. Chernov» Сергея Юрского, сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Невский», «Ментовские войны», «Дорожный патруль» и ряде других.



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