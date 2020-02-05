Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге умер актер Дмитрий Бульба, сообщили в городском театре «Мастерская».
Артисту было 53 года, причина его смерти не раскрывается, передает РИА «Новости».
Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде, окончил ЛГИТМиК (РГИСИ), после обучения работал в ТЮЗ имени Брянцева, Театре на Литейном.
Актер снимался в таких фильмах, как «Чернов. Chernov» Сергея Юрского, сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Невский», «Ментовские войны», «Дорожный патруль» и ряде других.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты объяснили, почему южнокорейцы считают свою страну «адом» / 31 декабря
- Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам / 5 декабря
- На футбольном Евро 2020 сборная Украины будет базироваться в Бухаресте / 28 января
- США проверят заявления о возможной слежке за Йованович – Помпео / 18 января
- Обозреватель Белсат — Путин поставил Лукашенко «в игнор» / 2 февраля
- Путин подписал обеспечивающий информирование о льготах закон / 28 декабря
- Путин не стал пожимать руку Пенсу / 23 января
- Суд постановил снести в Шиесе все постройки, которые возвели владельцы мусорного полигона / 9 января