Стали известны сроки поставки первой партии С-400 Индии

Первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком, сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.
«Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком, первую партию планируется поставить до конца 2021 года. Обучение индийских специалистов будет начато уже до начала этой поставки», – передает ТАСС слова Дрожжова на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.
По его словам, совместное предприятие РФ и Индии по производству автоматов Калашникова готово к началу производства.
«В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для Министерства обороны Индии. Российская сторона готова уже в этом году начать производство автоматов», – сказал Дрожжов.
Он сообщил также, что портфель заказов на поставку российского вооружения в Индию за последние три года превысил 15 млрд долларов.
«За последние три года портфель заказов превысил 15 млрд долларов США, а если говорить по объему законтрактованной продукции, то есть с 1991 года, данный объем составил около 70 млрд долларов США», – сказал Дрожжов.
Напомним, во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400, предназначенных для Индии.
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