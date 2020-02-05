Стали известны сроки поставки первой партии С-400 Индии

Стали известны сроки поставки первой партии С-400 Индии

05.02.2020, 8:05, Новости дня

Первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком, сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

«Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком, первую партию планируется поставить до конца 2021 года. Обучение индийских специалистов будет начато уже до начала этой поставки», – передает ТАСС слова Дрожжова на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

По его словам, совместное предприятие РФ и Индии по производству автоматов Калашникова готово к началу производства.

«В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для Министерства обороны Индии. Российская сторона готова уже в этом году начать производство автоматов», – сказал Дрожжов.

Он сообщил также, что портфель заказов на поставку российского вооружения в Индию за последние три года превысил 15 млрд долларов.

«За последние три года портфель заказов превысил 15 млрд долларов США, а если говорить по объему законтрактованной продукции, то есть с 1991 года, данный объем составил около 70 млрд долларов США», – сказал Дрожжов.

Напомним, во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400, предназначенных для Индии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика