Эксперты объяснили, почему лучше отказаться от каши на завтрак

На завтрак лучше отказаться от употребления каши, бутербродов, печенья и другой пищи, включающей сложные углеводы. Этому эксперты дали объяснение.
При отказе от таких продуктов в первой половине дня происходит ускорение метаболизма – быстрее переваривается еда и сжигается больше калорий. Как показало исследование специалистов Гарвардского медицинского университета, у людей, потребляющий мало углеводов на завтрак, уровень гормонов лептина и грелина ниже, поэтому голод ощущается позже.
Низкоуглеводное питание, как и потребление белка, способствует длительному насыщению. При этом теряется больше «вредного» жира, обычно накапливающегося в области живота. Для занятий спортом лучше углеводы заменить полезными жирами, что позволит организму запасаться энергией в меру.
Диетологи рекомендуют вместо каши употреблять на завтрак шпинат, яйца в любом виде, несладкие йогурты, орехи, грибы. Эксперты советуют попробовать изменить утренний рацион, ведь всегда можно вернуться, если такой способ питания не понравится, к привычному режиму.
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