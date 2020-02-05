Оксана Федорова 20 лет назад хотела открыть детективное агентство

Оксана Федорова на «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой», транслируемом на «Русском радио» призналась, что 20 лет назад она не совсем понимала, чего ей хочется от жизни. Одно время «Мисс Вселенная-2002» мечтала о собственном детективном агентстве.
Знаменитость планировала заняться охранной деятельностью. Собственное агентство по оказанию детективных услуг казалось Федоровой в тот период очень романтичным. В начале 2000-х модель мечтала трудиться преподавателем в университете МВД, хотя проработала там всего несколько лет, и ей удалось стать доцентом кафедры по гражданскому праву.
Федорова считает, что человек не должен стоять на одном месте, а открывать для себя новые горизонты, ставить перед собой новые цели. «Мисс Вселенная-2002» не сразу поняла, чего хочет от жизни, и только через какое-то время она осознала, работа следователем — не ее путь, и ушла в науку. Жизнь звезды кардинально изменилась, когда в нее стремительно вошел модельный бизнес.
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