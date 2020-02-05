Принимавший участие в военном конфликте в Донбассе житель Германии по имени Зигфрид после пяти лет пребывания в рядах ВСУ заявил, что украинская армия погрязла в трусости и лицемерном пафосе.

В интервью порталу censor.net он также отметил, что у ВСУ нет желания наступать и побеждать, а способны только принимать бой и гибнуть.

«Напрочь отсутствует дух, желание действий, стремление идти вперед и побеждать. ВСУ полностью превратились в то, с чем я приехал бороться, в отрыжку совкового рабства», – подчеркнул Зигфрид.

По мнению немецкого добровольца, экс-президент Украины Петр Порошенко – «вор и государственный преступник», действующий глава государства Владимир Зеленский – «хороший, но наивный парень», министр обороны Украины – «напыщенный жлоб».

Сам Зигфрид вышел из семьи советских эмигрантов. до конфликта в Донбассе служил в немецких войсках, а приехав на Украину, воевал вблизи Мариуполя.

Ранее в ДНР заявили об удерживании Киевом 149 сторонников республики.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса будет озвучена в скором времени.





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