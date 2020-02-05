Представлен скоростной акустически управляемый микроробот

Группа экспертов из Германии сообщила о готовности уникального микроробота, в способности которого входит сверхскоростное движение, пишет Vevby.ru.
На протяжении длительного периода времени специалисты работали над созданием именно такого микроробота с уникальными свойствами. В последнее время все работы велись в лабораториях университета имени Макса Планка в Германии. В результате микроробот все же был разработан. Сообщается, что его размеры миниатюрны, ведь его диаметр составляет всего 25 микрометров. Своей формой робот напоминает пулю с закругленным наконечником.
Разработчики отметили, что робот является очень быстрым, а также способен тащить за собой грузы. При этом управлять роботом можно как на плоских поверхностях, так и на изогнутых. Таким образом, эксперты предполагают, что робота можно будет применять с целью детоксикации организма.
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