Представлен скоростной акустически управляемый микроробот

Представлен скоростной акустически управляемый микроробот

05.02.2020, 7:52, Новости дня

Группа экспертов из Германии сообщила о готовности уникального микроробота, в способности которого входит сверхскоростное движение, пишет Vevby.ru.

На протяжении длительного периода времени специалисты работали над созданием именно такого микроробота с уникальными свойствами. В последнее время все работы велись в лабораториях университета имени Макса Планка в Германии. В результате микроробот все же был разработан. Сообщается, что его размеры миниатюрны, ведь его диаметр составляет всего 25 микрометров. Своей формой робот напоминает пулю с закругленным наконечником.

Разработчики отметили, что робот является очень быстрым, а также способен тащить за собой грузы. При этом управлять роботом можно как на плоских поверхностях, так и на изогнутых. Таким образом, эксперты предполагают, что робота можно будет применять с целью детоксикации организма.



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