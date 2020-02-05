Принято решение протестировать созданное ИИ лекарство

Стало известно, что японская и британская фармацевтические компании решили организовать и провести тестирование лекарственного средства, разработанного искусственным интеллектом.

Известно, что не так давно специалисты впервые привлекли искусственный интеллект к созданию лекарств. До недавнего времени это казалось мечтой, однако полученное средство все еще остается непроверенным. Лекарство было разработано для лечения пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. Искусственный интеллект в ходе создания препарата занимался поиском наилучшего соединения. Обычно, как рассказывают ученые, для создания подобного препарата требуется не менее пяти лет. Система справилась за 12 месяцев.

Первый этап клинических испытаний стартует уже совсем скоро в Японии. Если тестирование пройдет успешно, эксперты проведут более масштабные проверки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет