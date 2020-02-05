Página 12 — Помпео проехался по бывшему СССР, чтобы подорвать влияние России и Китая

Госсекретарь США совершил поездку по бывшим советским республикам, таким как Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан. По мнению аргентинского издания Página 12, с помощью этих визитов Вашингтон пытается подорвать влияние Москвы и Пекина в этих постсоветских странах.
Reuters
Цель поездки госсекретаря США Майка Помпео по бывшим республикам СССР — подорвать влияние РФ и Китая, пишет Página 12.
Глава Госдепа, как отмечает аргентинское издание, побывал с официальным визитом на Украине, которая сейчас противостоит России, в Белоруссии и Казахстане, которые входят в военный альянс и экономический союз с Москвой, а в конце прибыл в Узбекистан.
Таким образом, как поясняет издание, Вашингтон решил ещё раз продемонстрировать свою готовность защищать «суверенитет» союзников Москвы и бороться с влиянием Китая в регионе.
Находясь в Казахстане, Помпео призвал международное сообщество активнее пытаться помешать властям Поднебесной осуществлять репрессии в отношении мусульманского меньшинства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
По данным правозащитных организаций, около одного миллиона китайских мусульман — в большинстве своём уйгуры, но среди них есть и казахи, — были интернированы в «лагеря перевоспитания».
«США призывают все страны присоединиться к нам и потребовать прекращения этих преследований. Мы просим приютить и предоставить убежище тем людям, которые хотят бежать из Китая», — подчеркнул Помпео.
Как отмечается в статье, китайские власти отвергают данные об одном миллионе интернированных и указывают на то, что в данном случае речь идёт о «центрах профессионального образования», нацеленных на то, чтобы помочь местному населению найти работу и не дать им пойти по пути религиозного экстремизма.
Казахстан, между тем, поддерживает тесные связи с КНР. Однако эта бывшая советская республика в последнее время сама привлекает внимание правозащитных организаций, которые занимаются темой мусульманских меньшинств.
Перед визитом в Казахстан Помпео посетил Украину, где заверил местные власти в том, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку как в рамках текущего кризиса с Москвой, так и в борьбе с сепаратистами на востоке страны.
А в ходе визита в Белоруссию, которая является ближайшим союзником России, госсекретарь США пообещал «реальных подвижек» в отношениях с Минском, отмечает Página 12.
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