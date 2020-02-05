Британия ответила самолетом-разведчиком на «российский авантюризм»

Начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майкл Уигстон заявил, что принятие на вооружение самолетов-разведчиков Boeing P-8 Poseidon является ответом на «российский авантюризм», сообщили СМИ.
«Это ответ на усиливающийся российский авантюризм на территории континентальной Европы и Северной Атлантики. Для нас существует реальная необходимость патрулировать воды вокруг Соединенного Королевства и вносить вклад в обеспечение безопасности НАТО», – передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph слова Уигстона.
Он добавил также, что Великобритания существует в условиях «почти постоянного конфронтационного климата», а Россия, по его утверждению, не является государством, которое «играет по правилам».
Всего для британских ВВС планируется закупить девять новых противолодочных самолетов нового поколения, на сумму почти 4 млрд долларов.
Напомним, в ноябре Уигстон заявил, что российские подлодки больше не смогут укрываться у берегов Соединенного Королевства.
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