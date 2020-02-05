Британия ответила самолетом-разведчиком на «российский авантюризм»

Британия ответила самолетом-разведчиком на «российский авантюризм»

05.02.2020, 7:44, Новости дня

Начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майкл Уигстон заявил, что принятие на вооружение самолетов-разведчиков Boeing P-8 Poseidon является ответом на «российский авантюризм», сообщили СМИ.

«Это ответ на усиливающийся российский авантюризм на территории континентальной Европы и Северной Атлантики. Для нас существует реальная необходимость патрулировать воды вокруг Соединенного Королевства и вносить вклад в обеспечение безопасности НАТО», – передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph слова Уигстона.

Он добавил также, что Великобритания существует в условиях «почти постоянного конфронтационного климата», а Россия, по его утверждению, не является государством, которое «играет по правилам».

Всего для британских ВВС планируется закупить девять новых противолодочных самолетов нового поколения, на сумму почти 4 млрд долларов.

Напомним, в ноябре Уигстон заявил, что российские подлодки больше не смогут укрываться у берегов Соединенного Королевства.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика