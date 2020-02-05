На зараженном коронавирусом 2019-nCov круизном судне находятся двое россиян

Пока россиян из Китая вывозят самолеты ВКС, власти Бразилии пошли еще дальше: для эвакуации своих граждан из китайского Уханя они выделят два президентских самолета. Желание покинуть Китай выразили десятки бразильцев.

А вот для пассажиров японского круизного лайнера Diamond Princess ситуация неутешительная. Три с половиной тысячи человек не смогут покинуть судно еще две недели, так как на корабле был гражданин Китая, у которого выявили вирус.

По информации российского посольства в Токио, среди пассажиров лайнера есть и двое россиян. Врачи осмотрели всех, кто находится на борту, и подтвердили сразу 10 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Этих пациентов доставили в больницу, а корабль поместили на карантин у берегов Японии.

Ранее японские власти сообщали о 23 подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом на территории страны, напоминает телеканал "Россия 24". Теперь эта цифра увеличилась еще на 10.

Пугающие цифры растут по всему миру. За последние сутки новые случаи заражения зафиксированы также в Китае, Южной Корее, Австралии, Малазии, Вьетнаме и Канаде. Всего к этой минуте коронавирус заразил чуть более 24 с половиной тысяч человек. 492 пациента побороть болезнь не смогли.

Источник: Вести

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