В США демократы почти сутки не могут подвести итоги предварительных выборов

В США до сих пор не опубликованы итоги вчерашних кокусов — собраний активистов Демократической партии. Причины — технические.
Председатель демократов в штате Айова Трой Прайс заявил, что задержка вызвана проблемой с обработкой данных. Однако заверил, что это не повлияет на достоверность результатов.
Результаты должны были опубликовать еще накануне, но программа дала сбой. Пока обработали примерно две трети данных, сообщает телеканал "Россия 24".
По предварительным подсчетам, в лидеры голосования выбились бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Когда ждать официальных итогов, демократы пока не знают.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ / 1 февраля
- Уволенная за аполитичную расстановку фото главред из Урюпинска возвращена на работу / 13 января
- В Москве «заминировали» все станции метро и ряд вокзалов / 4 февраля
- К созданию российской многоразовой ракеты подключился создатель «Сармата» / 21 января
- Путин пока не принял решения о помиловании Иссахар / 28 января
- Газовые переговоры могут затянуться до 29 декабря – «Оператор ГТС Украины» / 28 декабря
- Турция озвучила позицию по использованию С-400 в случае американских санкций / 11 декабря
- Минздрав рассказал о востребованности российских услуг на мировом рынке / 3 декабря