В США демократы почти сутки не могут подвести итоги предварительных выборов

В США демократы почти сутки не могут подвести итоги предварительных выборов

05.02.2020, 7:30, Новости дня

В США до сих пор не опубликованы итоги вчерашних кокусов — собраний активистов Демократической партии. Причины — технические.

Председатель демократов в штате Айова Трой Прайс заявил, что задержка вызвана проблемой с обработкой данных. Однако заверил, что это не повлияет на достоверность результатов.

Результаты должны были опубликовать еще накануне, но программа дала сбой. Пока обработали примерно две трети данных, сообщает телеканал "Россия 24".

По предварительным подсчетам, в лидеры голосования выбились бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Когда ждать официальных итогов, демократы пока не знают.

Источник: Вести



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