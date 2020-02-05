Гривна существенно укрепилась по отношению к доллару и евро

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 февраля.

Курс гривны к доллару США повысился на 23 копейки – с 25,08 грн/$ до 24,85 грн/$.

Гривна к евро подорожала на 29 копеек – с 27,75 грн/€ до 27,46 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю также укрепился – с 3,94 грн / 10 руб. до 3,93 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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