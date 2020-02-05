Вылетевшие из Уханя с пассажирами самолеты ВКС дозаправились в России

Второй самолет ВКС, вылетевший в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме Минобороны отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, информирует ведомство.
«Второй самолет Воздушно-космических сил РФ с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики вылетел в конечный пункт назначения в Тюменской области», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами, которых сопровождают российские военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии.
Ранее с аэродрома Восточного военного округа после дозаправки в Тюменскую область вылетел первый самолет ВКС РФ с россиянами. На его борту находятся 80 человек с личными вещами.
В среду в Минобороны сообщили, что второй самолет российских ВКС с гражданами РФ на борту вылетел из китайского Уханя.
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