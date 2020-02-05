Овечкин вышел на первое место по голам в текущем сезоне НХЛ

Овечкин вышел на первое место по голам в текущем сезоне НХЛ

05.02.2020, 7:30, Новости дня

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, оформивший очередной хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Лос-Анджелес Кингз", возглавил список лучших снайперов нынешнего сезона. На его счету стало 40 шайб.

Таким образом, он обошел чешского форварда "Бостон Брюинз" Давида Пастрняка, в активе которого 38 голов. Третью строчку в списке снайперов занимает американский нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс (37).

Отметим, что капитан "Вашингтона" 11-й раз в своей заокеанской карьере забросил не менее 40 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего же на счету Овечкина уже 698 голов в Национальной хоккейной лиге.

Источник: Вести



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