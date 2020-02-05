В Крыму прокомментировали слова Помпео о «потере» полуострова

В Крыму прокомментировали слова Помпео о «потере» полуострова

05.02.2020, 7:30, Новости дня

Госсекретарь США проявил здравый смысл, когда признал Крым российским. Так в регионе прокомментировали ситуацию на закрытой встрече в Киеве.

По данным СМИ, Майк Помпео четко обозначил свое мнение по этому вопросу. Киев сам отдал регион, а РФ — не та страна, у которой что-то можно забрать, считает госсекретарь. Как сообщает украинское издание "Новое время", американский дипломат подчеркнул: все мировые игроки понимают, что Крым потерян.

A vibrant and free civil society is critical to a thriving democracy. Great to hear from #Ukraine's civil society and business leaders about the country's reform agenda and ways we can collaborate to improve the investment climate and increase prosperity for both our nations. pic.twitter.com/oHJ0m6jGiV

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

На полуострове считают, что теперь дело за малым: Вашингтону остается признать статус российского региона де-юре, передает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



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