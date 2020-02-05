Трамп не пожал Пелоси руку, а она порвала текст его речи

Президент США Дональд Трамп перед ежегодным обращением «О положении страны» к Конгрессу США не пожал руку спикеру Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Поднявшись на трибуну, Трамп передал текст своей речи ожидавшим его Пелоси и вице-президенту США Майклу Пенсу. В этот момент спикер протянула президенту руку, но Трам не стал ее пожимать, а развернулся и занял свое место на трибуне.

Как только Трамп закончил говорить, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и разорвала их.

«Это было обходительно, учитывая [имевшиеся] альтернативы», – передает ТАСС ответ Пэлоси на просьбу прокомментировать мотивы своего поступка.

Тем временем Трамп сообщил в своей речи, что число случаев незаконного пересечения границы США существенно сокращается по мере строительства стены на границе с Мексикой.

«В результате наших беспрецедентных усилий нелегальное пересечение границы сократилось с мая на 75%, сокращаясь восьмой месяц подряд. И по мере того, как воздвигается стена, растут объемы изъятых наркотиков, сокращаются случаи незаконного пересечения границы», – сказал президент США.

«Мы уже завершили больше 100 миль и к началу следующего года полностью завершим 500 миль», – отметил Трамп.

Трамп также назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.

«Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение нашей страны прочное как никогда прежде», – сказал Трамп.

Глава государства вкратце описал успехи США, сделав особый акцент на экономике. По его словам, количество рабочих мест растет, в частности, зафиксировано рекордное число занятых среди молодых людей.

«С моего избрания мы создали 6 миллионов рабочих мест – на 5 миллионов больше, чем прогнозировали эксперты правительства в предыдущей администрации», – подчеркнул он.

В то же время безработица снижается, причем ее уровень среди афроамериканцев и ветеранов достиг самой низкой отметки в истории, а для женщин – самого низкого уровня за 70 лет.

Президент добавил, что доходы домохозяйств США вышли на самый высокий уровень из когда-либо зарегистрированных, а доверие потребителей достигло «новых удивительных высот».

Говоря о внешней политике, он описал успехи кратко: США снова уважают в мире, а враги отступают. Отдельно он упомянул о заключении «справедливых торговых соглашений», которые идут на благо Соединенным Штатам.

1 февраля Сенат Конгресса США назначил дату итогового голосования по выдвинутым в рамках процедуры импичмента обвинениям против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.





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