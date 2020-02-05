Ковальчук стал автором победного буллита в матче «Монреаль» – «Нью-Джерси»

Ковальчук стал автором победного буллита в матче «Монреаль» – «Нью-Джерси»

05.02.2020, 7:06, Новости дня

В Ньюарке завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Монреаль Канадиенс". Канадский клуб в гостях обыграл "дьяволов" в серии буллитов – 5:4. Победный бросок оказался на счету Ильи Ковальчука.

В основное и дополнительное время российскому форварду "Монреаля" отличиться не удалось. Как и его соотечественнику из "Нью-Джерси" Никите Гусеву.

ÇA DEVAIT ÊTRE KOVY!

OF COURSE IT'S KOVY!#GoHabsGo pic.twitter.com/LEoHfXp355

— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) February 5, 2020

"Монреаль" после 55 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В активе канадской команды 57 баллов. "Дэвилз" с 46 баллами идут на Востоке 15-ми.

Результаты других встреч дня: "Миннесота Уайлд" – "Чикаго Блэкхоукс" – 3:2 ОТ, "Сент-Луис Блюз" – "Каролина Харрикейнз" – 6:3, "Виннипег Джетс" – "Нэшвилл Предаторз" – 1:2 ОТ, "Оттава Сенаторз" – "Анахайм Дакс" – 2:3 Б, "Аризона Койотс" – "Эдмонтон Ойлерз" – 3:0.

Источник: Вести



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