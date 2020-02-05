Депутат Рады: Украину вгоняют в долги по сговору с иностранными кредиторами

Украину сознательно вгоняют в долги. Так заявили в Верховной раде. Депутат Вадим Рабинович предположил: делает это правительство страны, причем по сговору с иностранными кредиторами.
Рабинович уверен: даже когда этот кабинет министров уйдет, долги и контракты останутся, сообщает телеканал "Россия 24".
Поэтому депутат уверен: нужно собрать новый состав, который сможет пообщаться с кредиторами и объяснить им, что народ страны "не тяговая лошадь и отдавать такие долги не может".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дело Шеремета. Суд оставил Дугарь под домашним арестом / 8 января
- Появилось видео момента крушения самолета в Казахстане / 2 января
- Грузия вступила в дипломатическую войну с американскими конгрессменами / 27 января
- Автоновости: Возрождать классический Defender поможет разработчик «Пинцгауэра» / 18 декабря
- Путин сделал поручение по ситуации с коронавирусом / 29 января
- Трамп: неважно, имела ли место непосредственная угроза со стороны Сулеймани / 13 января
- Гончарук: Вся эта «газовая история» – о вопросах безопасности, а не денег / 8 декабря
- Автоновости: Внедорожник Jeep Wrangler укомплектовали шестью колесами / 19 января