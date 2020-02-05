ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет

Израильские истребители атаковали военные объекты радикального движения ХАМАС. Одной из целей стал цех по производству оружия. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.
Там подчеркнули, что удар стал ответом на действия радикалов, которые запустили из сектора Газа ракеты и воздушные шары со взрывчаткой. Все они упали на израильской территории в местности, где никто не проживает.
Информации об ущербе и раненых нет, сообщает телеканал "Россия 24".
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