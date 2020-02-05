ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет

05.02.2020, 7:06, Новости дня

Израильские истребители атаковали военные объекты радикального движения ХАМАС. Одной из целей стал цех по производству оружия. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Там подчеркнули, что удар стал ответом на действия радикалов, которые запустили из сектора Газа ракеты и воздушные шары со взрывчаткой. Все они упали на израильской территории в местности, где никто не проживает.

Информации об ущербе и раненых нет, сообщает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика