Невыплата зарплаты может перейти в разряд тяжких преступлений

Невыплата зарплаты может перейти в разряд тяжких преступлений

05.02.2020, 7:06, Новости дня

Десять лет тюрьмы за долги по зарплате: ужесточить наказание для руководителей предприятий, которые не платят своим сотрудникам, предложила комиссия правительства. Следственному комитету дали поручение изучить вопрос. Если ответ экспертов будет положительным, то это преступление из категории средней тяжести перейдет в категорию тяжких, передает телеканал "Россия 24".

С декабря 2019 года в РФ работает механизм, который позволяет погашать задолженности принудительно, по решению инспекции труда. Раньше такие вопросы решались в судебном порядке.

Источник: Вести



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