Twitter собрался маркировать «вредные» фото и видео

Фейковые фотографии и видеозаписи, которые могут причинить людям вред, начнут маркировать в Twitter, сообщила соцсеть.

В Twitter заявили, что им известно о присутствующих в ряде публикаций «намеренно измененных фото и видео, которые наносят людям вред», передает РИА «Новости».

Поэтому в Twitter ввели «новое правило» – пользователям начнут предоставлять «объяснение относительно» указанных публикаций. При этом фото и видео пометят специальным «индикатором».

Новые правила вступят в силу 5 марта.

Напомним, администрация американского хостинга YouTube сообщила о планах удалять видео, в которых представлена недостоверная информация о президентских выборах в США.

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