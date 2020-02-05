После отпуска с Ольгой Бузовой Давид Манукян решил похудеть к весне на 13 кг

Блогер Давид Манукян намерен в экстренном темпе приготовиться к весне. На своей странице в Instagram возлюбленный Ольги Бузовой заявил, что хочет сбросить 13 килограммов за несколько недель. В ином случае, он побреется налысо.

После отдыха в Куршевеле и Таиланде Давин Манукян вернулся в Москву. В перерыве между работой и встречами с возлюбленной, блогер ходил в спортзал. В «сторис» своего аккаунта он поделился забавным видео из тренажерного зала. После нескольких повторений одного упражнения возлюбленный Бузовой начал в шутку раскидывать по сторонам других посетителей со словами: «Монстр в деле».



Затем Манукян сделал серьезное заявление: к марту он планирует похудеть на 13 килограммов, а 4 февраля — первый интенсивный день занятий. К началу весны блогер хотел бы весить 85 кг, вместо нынешних 98. Если ему не удастся выполнить это условие, то он пообещал подстричься налысо.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет