Наука: Разбитость по утрам связали с мелодией на будильнике

Австралийские ученые провели небольшой опрос и выяснили, что чувство разбитости по утрам статистически связано с тем, какая мелодия стоит у человека на будильнике, а точнее — с тем, насколько она мелодичная.

Самыми мелодичными композициями, в свою очередь, оказались песни, в особенности — те, которые участники посчитали самыми ритмичными. Статья опубликована в PLoS One.

Самое простое и распространенное объяснение повышенной усталости (ее еще называют «инерция сна») с утра — пробуждение в неправильную фазу сна. Именно поэтому для того, чтобы чувство разбитости по утрам не возникало, советуют четко отслеживать время сна и по возможности просыпаться, например, в быструю фазу — тогда вероятность чувства разбитости немного снижается.

Но на самочувствие по утрам влияют и другие факторы, поэтому можно попробовать поэкспериментировать, например, с мелодией, которая стоит на будильнике. Разобраться в том, как мелодия на будильнике влияет на инерцию сна по пробуждении, решили ученые под руководством Стюарта Макфарлейна (Stuart McFarlane) из Мельбурнского королевского технологического института.

Исследователи провели небольшой анонимный онлайн-опрос, в котором приняли участие 50 человек. Всем участникам необходимо было подробно рассказать о том, под какую мелодию они просыпаются: радио, инструментальная музыка, песни, стандартный звонок будильника или звуки природы. В зависимости от ответа участникам также необходимо было уточнить, например, жанр песни, и то, увеличивается ли громкость мелодии во время звучания. Кроме того, участников попросили самостоятельно оценить мелодии своих будильников по пятибалльной шкале по нескольким параметрам: высота звука, темп, ритм, громкость и мелодичность. Кроме того, участников также спросили об их собственной эмоциональной реакции на мелодию по пробуждении.

После этого участники (также с помощью опроса с пятибалльной шкалой) предоставили информацию о собственном самочувствии в течение четырех часов после пробуждения: есть ли трудности с тем, чтобы встать с кровати, проблемы с ориентацией в пространстве, вниманием и так далее.

Исследователи не обнаружили взаимосвязи между типом мелодии на будильнике и тем, испытывают ли участники разбитость по пробуждении. Кроме того, с возникновением инерции сна не было связано и то, насколько мелодия кажется участнику раздражающей или же наоборот. Связь обнаружилась между самочувствием по пробуждении и мелодичностью выбранного звука будильника (p = 0,044): более мелодичные по мнению участников звуки оказались для пробуждения полезнее.

При этом дополнительный анализ показал, что наиболее мелодичными участники считают песни, а не мелодичными — стандартные звуки будильника. Кроме того, наиболее мелодичными также считались и самые ритмичные песни.

Авторы, таким образом, пришли к выводу, что использование для будильника мелодичных и ритмичных песен связано с меньшим ощущением разбитости по утрам — в противовес стандартным звукам, которые используются, например, в будильниках на аналоговых часах. Чем именно регулируется такая взаимосвязь, пока что неясно: это предстоит выяснить в последующих работах.

От редактора

Должна признаться, что к этой работе у меня отношение довольно скептическое — как и к тому, что ее вообще допустили до публикации в PLoS One (впрочем, даже в самых крупных журналах встречаются низкокачественные работы — никто не мешает их потом отзывать).

Во-первых, размер выборки совсем небольшой, в особенности — с учетом того, что основной метод в исследовании — опрос, а не эксперименты в лаборатории (что было бы намного осмысленнее — и выборки было бы вполне достаточно).

Во-вторых, для оценки параметров выбранных мелодий ученые полагались на то, как их оценивают сами участники, когда разумнее было бы, к примеру, написать название песни или стандартной мелодии будильника на телефоне и попросить оценить эти параметры независимых оценщиков.

В-третьих, возможные механизмы влияния мелодии на будильнике на пробуждение практически не разобрано. Впрочем, конкретно здесь авторов обвинять не стоит: это не было целью их работы.

Другими словами, настоятельно рекомендую относиться к этой работе насторожено и не бежать менять привычную мелодию будильника на песню «Close to Me» группы The Cure (ее авторы пометили как пример той самой мелодичной песни). Я тем временем буду очень надеяться на то, что эту работу отзовут (пусть явных причин вроде фальсификации данных там нет), а наши читатели отнесутся к новостной заметке с присущим им здравым смыслом.

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