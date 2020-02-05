США запросили экстренное заседание СБ ООН по Сирии

США запросили экстренное заседание СБ ООН по Сирии

05.02.2020, 6:51, Новости дня

Совет Безопасности ООН по запросу США, Франции и Великобритании в четверг может провести экстренное заседание по ситуации на северо-западе Сирии, сообщил источник в организации.

«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника [генсека ООН по Сирии Гейра] Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. По предварительной информации, заседание может состояться уже в четверг», – сообщил источник ТАСС.

Во вторник сирийский генштаб дал боевикам в городе Саракиб (провинция Идлиб) последний шанс сложить оружие, заявив также, что войска Сирии готовы отразить любую атаку Турции.



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