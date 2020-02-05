Обыск журналиста в Северной Осетии устроили «добровольцы»

Обыск журналиста в Северной Осетии устроили «добровольцы»

05.02.2020, 6:44, Новости дня

Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в машину и обыскали добровольные помощники полиции, сообщил Союз журналистов Республики Северная Осетия – Алания.

В региональном отделении Союза журналистов РФ сообщили, что напавших на Мамедова задержали, он их опознал. Оказалось, что обыск устроили «добровольцы, которые ведут поиски закладчиков наркотиков, помогая полиции», передает ТАСС.

Задержанные принесли журналисту извинения и объяснили, что Мамедов «показался им подозрительным». Извинения были приняты, Мамедов «отозвал свое заявление».

Уточняется, что один из «добровольцев» – представитель казачьей народной дружины, который живет в селе Фарн, второй – житель поселка Заводского.

Напомним, Мамедова силой посадили в автомобиль и обыскали. При этом неизвестные, не найдя ничего запрещенного, велели «одеваться по-местному» и отпустили Мамедова.



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