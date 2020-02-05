Мнение: Надо поговорить

Ситуация в сирийском Идлибе стала критической из-за позиции России, заявил президент Турции Эрдоган, однако Анкара не намерена вступать в серьезные противоречия с Москвой. Обычно после такой смысловой конструкции следует пауза, после чего произносится "но…" Эрдоган предпочел вместо "но" произнести "нужно сесть и поговорить".

Ситуация и правда обострилась. По всем признакам, в любой момент возможно прямое столкновение, а отдельные инциденты стараются либо умалчивать (как обстрел турецкими военными российской базы в северном Алеппо), либо не выпячивать, как взаимное уничтожение регулярных военнослужащих противника (четверых сотрудников ФСБ и восьмерых турецких военных). Но долго это продолжаться не может, и если не удастся ликвидировать причину обострения, срыв обстановки рано или поздно произойдет, и скорее даже, рано.

Причина обострения известна — российско-сирийское наступление в Идлибе. По всей видимости, оно связано с переброской значительных сил новосозданной в Идлибе и Алеппо Национальной армии Сирии в Ливию, куда уже переброшено порядка 5-7 тысяч сирийских боевиков. Наступление Асада призвано остановить эту переброску, так как Турция не намерена фиксировать обстановку в Ливии, а готовится наступать и загнать Хафтара и его террористов далеко на восток, восстановив как минимум контроль над побережьем Ливии до Сирта, а то и до Рас-Лануфа. Это немедленно изменит всю обстановку в Ливии, а главное — отрежет Хафтара от контроля над отгрузочными нефтяными терминалами за исключением двух восточных. Это, в свою очередь, резко повысит расходы спонсоров Хафтара на эту войну. Для этого Эрдогану нужны подкрепления, пушечное мясо, и он гонит его из Сирии.

Собственно, потому и наступление Асада, причем наступление во многом отчаянное, так как на него пришлось собрать почти всё, что есть под ружьем, включая и охранные части с востока и юга Сирии. Понятно, что решение вынужденное, и последствия в виде атак боевиков ИГИЛ на юге в зоне пустыни не замедлят себя проявить.

Оба карликовых фюрера — и Эрдоган, и Путин — ведут свои войны на несколько линий фронта, а потому пытаются маневрировать и создавать друг другу проблемы то на одном, то на другом. Пока их маневры не выходят за какие-то рамки, всё это выглядит как плохой косплей на "Игру престолов". Но в данном случае рамки явно раздвинуты и раздвинуты слишком сильно. А потому риски резко возросли.

Ситуация у обоих каудильо в Сирии и Ливии почти симметричная, что и позволяет им "зеркалить" операции, устраивая качели — кто первым сильнее качнет обстановку то там, то тут. Успех на одной войне оборачивается сложностями и проблемами на другой. Эрдоган сумел затормозить и даже развернуть боевиков Хафтара в Ливии, но получил наступление в Идлибе. Которое вынужден как-то останавливать прямым вводом своей армии. А прямой ввод чреват и прямыми столкновениями — причем не с российскими наёмниками "ихтамнет", а с регулярными военными. Поэтому и взаимные потери, и резкий рост накала обстановки.

Так что говорить есть о чем. Два диктатора бредят своим величием, а потому будут доказывать друг другу и демонстрировать свое ЧСВ на максималках. Но риски пока всё равно слишком велики — у военных могут появиться свои собственные аргументы, которые они предъявят друг другу без оглядки на руководство. А тут недалеко и до эскалации.

Источник: Эль Мюрид

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