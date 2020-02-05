Трамп заявил о желании закончить войны с участием США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп сообщил о желании закончить войны с участием США на Ближнем Востоке и вернуть войска из Афганистана. Он назвал власти Ирана «либо слишком гордыми, либо глупыми», а также обратился к террористам с трибуны Конгресса.

Трамп заявил, что США «защищают жизни» американских солдат и «работают над тем, чтобы закончить войны с участием Америки на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

Президент США напомнил, что обнародовал «прорывной план мирного урегулирования между Израилем и палестинцами». Он сообщил о необходимости «быть непреклонными и проявлять изобретательность» в решении данного конфликта.

Трамп заверил, что не намерен «убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из которых невиновны». По его словам, США «не обязаны помогать другим странам в качестве сил безопасности». Американских военных он назвал «лучшими в мире», добавив, что они «нацелены на победу, либо вообще не идти на конфликт».

Хозяин Белого дома сказал, что власти США «работают, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть войска домой».

Трамп заявил, что иранские власти либо слишком гордые, либо глупые, чтобы просить Вашингтон помочь с восстановлением экономики, хотя США «смогут помочь наладить ее в короткое время». Он заявил, что Иран должен «отказаться от стремлений к ядерному оружию, прекратить распространять террор».

Трамп обратился к террористам с трибуны Конгресса: «Вы не скроетесь от американского правосудия. Если вы нападете на наших граждан, вы лишитесь жизни». При этом он вспомнил об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, которого назвал «главным террористом».

Трамп выступил во вторник вечером перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным обращением «О положении страны», передает ТАСС.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет