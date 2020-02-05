В тюменском аэропорту ожидают прибытия двух самолетов ВКС из китайского Уханя

Самолеты ВКС России, которые везут домой наших соотечественников из китайского Уханя, дозаправились на аэродроме Восточного военного округа и летят в Тюменскую область — конечный пункт своего назначения. Первым рейсом везут 80 человек, вторым 64. В Тюмени первый борт ждут примерно к 9 утра по Москве, передает телеканал "Россия 24".
Штаб по профилактике коронавируса 2019-nCoV сообщает, что в аэропорту "Рощино" пассажиров встретит команда специалистов в защитных костюмах. Кроме пограничников и сотрудников таможни, там будут также сотрудники санэпидконтроля. После необходимых процедур людей повезут в центр временного размещения на автобусах, минуя здание терминала. На карантине пассажиры проведут две недели.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- МАУ является единственной компанией, у которой есть задолженность перед «Украерорухом» – глава ведомства / 26 декабря
- Вступление Украины в ЕС поддерживают 52,6% украинцев – опрос / 5 декабря
- «Калашников» решил выпускать неуправляемые авиационные ракеты / 30 января
- Бывший президент Боливии улетел из Мексики на Кубу, чтобы пройти медицинское обследование / 7 декабря
- Продажа воды в Крым будет сдачей национальных интересов Украины – активист Гданов / 3 февраля
- В Беларуси наблюдатель за выборами жалуется на условия в изоляторе. Его арестовали за видеосъемку подсчета голосов / 14 декабря
- Шокин заявил, что его травили ртутью и что к этому может быть причастен Байден / 31 января
- В Москве предупредили об ответных мерах в отношении британских СМИ в России / 26 декабря