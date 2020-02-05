В Риге прошли обыски в офисах медиакомпаний, транслирующих русскоязычные каналы

В Латвии прошли обыски в офисах медиакомпаний, транслирующих русскоязычные каналы. Проверки начаты по инициативе службы госбезопасности. Правоохранители обыскали главный офис компании "Балтийский медиа альянс".
Помимо русскоязычных в него входят еще 25 других телеканалов, а также рекламное агентство, издательский дом и местные версии газеты "Московский комсомолец". Причину обысков служба госбезопасности Латвии не называет, передает телеканал "Россия 24".
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