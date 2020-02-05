Коронавирус заставил Китай влезть в долги

Коронавирус заставил Китай влезть в долги

05.02.2020, 6:28, Новости дня

Китайский вирус заставил страну влезть в долги. Правительство Китая выпустит облигации на сумму более 14 миллиардов юаней (это около двух миллиардов долларов).

Все деньги, вырученные от продажи ценных бумаг, будут направлены на борьбу с коронавирусом и создание вакцины.

Ранее в стране уже потратили почти 45 миллионов долларов на строительство больниц для зараженных вирусом, а также на покупку нового медицинского оборудования, напоминает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



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