Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»

Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»

05.02.2020, 6:27, Новости дня

Бывший главный тренер лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может перебраться в чемпионат Испании. Специалистом заинтересовалось руководство мадридского "Атлетико".

Как сообщает The Telegraph, испанцы намерены летом 2020 года расторгнуть контракт с действующим наставником "матрасников" Диего Симеоне, которым недовольны в клубе.

В настоящий момент "Атлетико" идет шестым в Ла Лиге, набрав 36 очков после 22 туров.

Источник: Вести



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