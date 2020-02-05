Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»

Бывший главный тренер лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может перебраться в чемпионат Испании. Специалистом заинтересовалось руководство мадридского "Атлетико".
Как сообщает The Telegraph, испанцы намерены летом 2020 года расторгнуть контракт с действующим наставником "матрасников" Диего Симеоне, которым недовольны в клубе.
В настоящий момент "Атлетико" идет шестым в Ла Лиге, набрав 36 очков после 22 туров.
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