Трамп выступил перед конгрессом с ежегодным посланием

Трамп выступил перед конгрессом с ежегодным посланием

05.02.2020, 6:27, Новости дня

Дональд Трамп обратился к конгрессу с ежегодным посланием "О положении страны". Президент США заверил, что намерен прекратить войны на Ближнем Востоке. При этом он рассказал, что Штаты инвестировали в свои вооруженные силы рекордные два с лишним триллиона долларов, в том числе создали космические силы.

Несмотря на громкие заявления, группа демократов бойкотировала послание Трампа и отказалась присутствовать на его выступлении. Зато приглашение с радостью принял ставленник Вашингтона в Венесуэле — оппозиционер Гуайдо. Трамп лично приветствовал его, игнорируя тот факт, что законным президентом Венесуэлы является Николас Мадуро.

Говорил глава Белого дома и об отношениях с Китаем. Он подчеркнул, что американская стратегия сработала, и торговая сделка все же была подписана. "Несколько дней назад мы подписали принципиально новое соглашение с Китаем, которое будет защищать наших рабочих, защищать нашу интеллектуальную собственность, приносить миллиарды долларов в нашу казну и открывать огромные новые рынки для продуктов, производимых и выращиваемых прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки", — приводит слова президента США телеканал "Россия 24".

 

Источник: Вести



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