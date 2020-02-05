6 пугающих фактов о загадочных и смертельных прионных болезнях

При этом эти болезни входят в список самых опасных заболеваний в мире, они заразны и практически всегда смертельны. Они не передаются воздушно-капельным путем, но вы можете заразиться, съев мясо с кровью или блюдо из коровьих мозгов.

Что такое прионы? Это не вирусы, не бактерии, не грибковые возбудители. На самом деле даже ученые еще в точности не знают, что это такое. По одной из теорий это аномальные белки, в которых нет нуклеиновых кислот, по другой версии это может быть все-таки вирус, только странный — "медленный".

Прионы накапливаются в тканях пораженной части тела (в основном мозга), питаясь материалом здоровых клеток, и в конце концов разрушают эту ткань, вызывая заболевания под названием трансмиссивная губчатая энцефалопатия. Уничтожить прионы крайне сложно, они невероятно устойчивые. Прионными болезнями страдают как животные, так и люди.

Ткань лобной доли головного мозга больного болезнью Крейтцфельдта — Якоба

Ученые не знают, из-за чего они возникают

Прионы могут находиться во многих частях тела животных, но в основном в глазах, головном или спинном мозге. Сами по себе они не опасны и у них даже есть какая-то важная функция в организме. Однако в какой-то момент эти белки по непонятной причине изменяют свою структуру — переходят в прионное состояние и теперь они способны изменять структуру и других белков.

Когда человек поглощает мясо зараженной коровы, у него развивается так называемая Болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ), она же коровье бешенство. Смерть после такого наступает практически в 100% случаях. О коровьем бешенстве врачи знают с конца 1980-х годов, но до сих пор не было изобретено лекарства от этой болезни и ученые так и не узнали, каким образом эта болезнь возникает у коров.

Невозможно вылечить

За все время, что врачам известно о прионных болезнях, от них погибло по разным данным до нескольких сотен человек. Статистика тут сложная, потому что не всегда врачи указывают именно такой диагноз, кроме того при подозрительных случаях вскрытие тела может вообще не проводиться, ведь при контакте с зараженными тканями трупа может заболеть и сам патологоанатом (такие случаи фиксировались).

Большинство заболевших умирают в течении года от момента появления первых симптомов и все это время их как правило пытаются лечить разными способами, но пока надежного способа так и не появилось. Обычные методы дезинфекции, уничтожающие вирусы и бактерии, на прионах не работают. Сообщалось, что они могут выживать даже при температуре в 121 градус по Цельсию.

Из прионов выйдет крайне эффективное биологическое оружие

Биологическое оружие время от времени и сейчас используется в конфликтах по всему миру и по слухам активно разрабатывается в лабораториях множества развитых стран.

Как правило на эту роль рассматривают различные вирусы или бактерии, однако с развитием медицины человечество научилось более-менее бороться с подобным и ни одна из эпидемий, даже включая новый китайский коронавирус, уже не достигнет масштаба испанки начала ХХ века.

А вот с прионами медицина пока еще справляться не научилась и если какому-нибудь злому гению придет на ум создать прионовую "бомбу", то с ней не справятся ни карантины, ни антибиотики. Особенно если и метод распространения у нее сделают воздушно-капельным.

Совершенно новая категория болезней

Когда прионы впервые были обнаружены, казалось. что в их существовании вообще нет никакого смысла. Лишь много лет спустя была найдена связь между ними и редкими смертельными заболеваниями, но мы до сих пор не знаем, к какому типу болезней их отнести.

Прионные заболевания не относятся к любой известной медицинской категории, они возникают лишь из-за избытка "испорченных" белков и вызывают редкие дегенеративные условия. Есть теория, что такие сложные, загадочные и не поддающиеся лечению болезни мозга как болезнь Альцгеймера или Паркинсона также связаны с деятельностью прионов в мозговой ткани.

Искусственно созданные?

Некоторые ученые прямо называют прионы "самыми странными жизненными молекулами", потому что они не имеют никакого генетического материала, что в свою очередь является поводом для создания конспирологических теорий о том, что прионы были созданы кем-то искусственно. Пришельцами, иллюминатами или тайными властными структурами.

Несмотря на кажущуюся абсурдность таких предположений, в них можно найти и зерно истины. Как упоминалось выше, прионы почему-то удивительным образом удобны для создания биологического оружия.

Также есть версия, что прионы атакуют именно мозговую ткань потому что их цель лишить людей разума и создать из них что-то вроде подконтрольных зомби. Подконтрольных чему, правда не ясно, да и кому нужны зомби, которые помирают через несколько месяцев или год.

Прионные болезни раньше распространялись через каннибализм

Загадочная болезнь куру, которой страдали исключительно жители Папуа-Новая Гвинея, тоже оказалась связанной с прионами. Но в этом случае заражение происходило не из-за коровьих мозгов, а человечьих — на Папуа-Новая Гвинея сотни лет (если не тысячи) был широко распространен каннибализм.

Сейчас каннибализм тут исчез и болезнью куру уже никто не страдает, но еще 60 лет назад члены папуасского племени форе, особенно женщины и дети, массово заболевали и помирали от куру.

Болезнь начиналась с проблемами при ходьбе и координации, потом человек начинал дрожать, дергать головой, у него возникала и застывала на лице искаженная улыбка. Голова болела, тело содрогалось от судорог, человек уже не мог самостоятельно питаться и нередко заболевшие умирали от истощения, а не от самой болезни.

Смотрите также

Теория темного леса: Одна из последних любопытных гипотез, объясняющих почему мы до сих пор не встретили инопланетян

Эта теория была раскрыта в одноименном научно-фантастическом романе Лю Цысиня, вышедшем в 2008 году. Она базируется на трех утверждениях.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет