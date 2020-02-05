На районом Уханя летают огромные стаи ворон. Они чуют запах смерти?

Вчера мы разбирали самые популярные теории заговора о новой смертоносной эпидемии коронавируса, пришедшей из Уханя. Этот город сейчас полностью изолирован, его улицы разом опустели и сложно понять, что в нем реально происходит.
А на днях по соцсетям прошла и начала набирать обороты новая теория заговора все о том же Ухане.
Пользователи обнаружили, что жители провинции Хубэй и особенно городов, расположенных рядом с Уханем , с 28 января 2020 года массово выкладывают видео, на которых засняты огромные стаи ворон, каркающие и летающие невысоко в небе.
Ниже выложена подборка из нескольких таких роликов. На самом деле их и правда очень много.
Данные крупные стаи ворон не являются привычным природным феноменом для данной местности, поэтому люди очень быстро связали стаи ворон с эпидемией коронавируса, после чего пошли слухи о том, что этих птиц, которые являются хорошими падальщиками, привлекают запахи человеческих трупов или умирающих людей.
"Такого никогда тут не было", — говорит автор ролика с воронами, снятого у города Ханьчуань, что к западу от Уханя.
В другом ролике, снятом у города Ичан, мужчина тревожно рассказывает, что все это выглядит ненормально и что это предвестник чего-то очень плохого.
"Вороны едят мясо, а наши старики говорят, что вороны являются предвестниками смерти, потому что они могут чуять запах смерти даже если человек еще не умер. То есть они могут чуять запах множества умирающих людей, а мы этот запах совсем не чувствуем. Они будут долго кружить над умирающим человеком в ожидании, вот почему в китайской культуре вороны считаются плохими птицами и всегда связаны со смертью", — писал один из китайских блогеров.
Еще одну мрачную аномалию, которую тоже связали с коронавирусом, заметили 25 января в пригороде Пекина, городе Хайдянь. Один из местных жителей заснял на видео огромное количество комаров, облепивших бетонное основание шоссе.
"Тут подобного никогда не было. Кто-то должен приехать сюда и изучить этот феномен", — рассказывал автор видео.
Комментаторы добавили, что в Пекине зимой обычно так холодно, что комары зимуют в укрытых местах и не вылезают на воздух до апреля месяца. Этой зимой в Пекине тоже морозно и тем ни менее комары не ушли в укрытие.
А вскоре пользователи сети нашли древнюю китайскую мудрость, которая прямо связывает аномальное поведение комаров и страшную эпидемию. В частности эта мудрость указывает, что если увидишь зимой много комаров, готовься к большой болезни.
Смотрите также
Встречи с гигантскими змеями в Кабардино-Балкарии
Мы продолжаем публиковать материалы о тайнах и загадках Кабардино-Балкарии, изучением которых уже несколько десятилетий занимается местный краевед Виктор Котляров.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Озлобленные украинцы поставили «Мисс Львов» на колени / 11 декабря
- Дни24Дни24 «Пара на пару»: Ксению Собчак раскритиковали за неудачное фото / 7 декабря
- Мнение: Украинский транзит сохранится. Москва и Киев заключат новый контракт сроком на пять лет / 20 декабря
- Назван курс рубля на 2020 год / 1 января
- «Мои мечты разрушились»: Пугачева сделала сенсационное заявление / 8 декабря
- «Начальство хотело, чтобы все нечаянно упало, только без жертв» / 2 февраля
- Личное: Наутро я кинулся извиняться / 30 декабря
- Мнение: Тетка в шоке / 10 января