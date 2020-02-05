На районом Уханя летают огромные стаи ворон. Они чуют запах смерти?

Вчера мы разбирали самые популярные теории заговора о новой смертоносной эпидемии коронавируса, пришедшей из Уханя. Этот город сейчас полностью изолирован, его улицы разом опустели и сложно понять, что в нем реально происходит.

А на днях по соцсетям прошла и начала набирать обороты новая теория заговора все о том же Ухане.

Пользователи обнаружили, что жители провинции Хубэй и особенно городов, расположенных рядом с Уханем , с 28 января 2020 года массово выкладывают видео, на которых засняты огромные стаи ворон, каркающие и летающие невысоко в небе.

Ниже выложена подборка из нескольких таких роликов. На самом деле их и правда очень много.

Данные крупные стаи ворон не являются привычным природным феноменом для данной местности, поэтому люди очень быстро связали стаи ворон с эпидемией коронавируса, после чего пошли слухи о том, что этих птиц, которые являются хорошими падальщиками, привлекают запахи человеческих трупов или умирающих людей.

"Такого никогда тут не было", — говорит автор ролика с воронами, снятого у города Ханьчуань, что к западу от Уханя.

В другом ролике, снятом у города Ичан, мужчина тревожно рассказывает, что все это выглядит ненормально и что это предвестник чего-то очень плохого.

"Вороны едят мясо, а наши старики говорят, что вороны являются предвестниками смерти, потому что они могут чуять запах смерти даже если человек еще не умер. То есть они могут чуять запах множества умирающих людей, а мы этот запах совсем не чувствуем. Они будут долго кружить над умирающим человеком в ожидании, вот почему в китайской культуре вороны считаются плохими птицами и всегда связаны со смертью", — писал один из китайских блогеров.

Еще одну мрачную аномалию, которую тоже связали с коронавирусом, заметили 25 января в пригороде Пекина, городе Хайдянь. Один из местных жителей заснял на видео огромное количество комаров, облепивших бетонное основание шоссе.

"Тут подобного никогда не было. Кто-то должен приехать сюда и изучить этот феномен", — рассказывал автор видео.

Комментаторы добавили, что в Пекине зимой обычно так холодно, что комары зимуют в укрытых местах и не вылезают на воздух до апреля месяца. Этой зимой в Пекине тоже морозно и тем ни менее комары не ушли в укрытие.

А вскоре пользователи сети нашли древнюю китайскую мудрость, которая прямо связывает аномальное поведение комаров и страшную эпидемию. В частности эта мудрость указывает, что если увидишь зимой много комаров, готовься к большой болезни.

Смотрите также

Встречи с гигантскими змеями в Кабардино-Балкарии

Мы продолжаем публиковать материалы о тайнах и загадках Кабардино-Балкарии, изучением которых уже несколько десятилетий занимается местный краевед Виктор Котляров.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет