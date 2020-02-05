Совет директоров «Почты России» назначил нового руководителя компании

Совет директоров «Почты России» назначил нового руководителя компании

05.02.2020, 6:21, Новости дня

На посту вице-премьера Акимов курировал отрасли связи и транспорта.

Совет директоров «Почты России» проголосовал за назначение генеральным директором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова. Он вступит в должность 5 февраля.

На посту вице-премьера Акимов курировал отрасли связи и транспорта, а также реализацию национального проекта «Цифровая экономика». В середине января правительство Дмитрия Медведева, в которое входил Акимов, ушло в отставку, а в составе нового его не оказалось.

Акимов сменил Николая Подгузова, контракт с которым был подписан до 2024 г. Он останется работать в «Почте России» и будет занимать пост первого заместителя гендиректора.

Ранее «Почта России» выделила на прославление себя почти полмиллиарда рублей.



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