Совет директоров «Почты России» назначил нового руководителя компании

На посту вице-премьера Акимов курировал отрасли связи и транспорта.
Совет директоров «Почты России» проголосовал за назначение генеральным директором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова. Он вступит в должность 5 февраля.
На посту вице-премьера Акимов курировал отрасли связи и транспорта, а также реализацию национального проекта «Цифровая экономика». В середине января правительство Дмитрия Медведева, в которое входил Акимов, ушло в отставку, а в составе нового его не оказалось.
Акимов сменил Николая Подгузова, контракт с которым был подписан до 2024 г. Он останется работать в «Почте России» и будет занимать пост первого заместителя гендиректора.
Ранее «Почта России» выделила на прославление себя почти полмиллиарда рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Полную амнистию после завершения конфликта на Донбассе поддерживают только 8,6% украинцев – опрос / 7 декабря
- Автоновости: Названы автомобили, не теряющие в цене при перепродаже / 23 декабря
- Если в РФ взбунтуется элита, она скинет и Путина, и премьер-министра, которого он хочет поставить президентом – журналист Яковина / 15 января
- ЕС захотел проверять граждан Грузии перед полетами из-за нарушений безвизового режима / 11 декабря
- Верховный лидер Ирана назначил нового командующего «Кудс» / 3 января
- В соцсетях раскритиковали «развратный» танец экс-жены Богомолова / 31 января
- Украина захотела забрать «черные ящики» упавшего самолета себе / 10 января
- Полиция проверит угон вероятно принадлежавшего Сталину автомобиля / 27 декабря