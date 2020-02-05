Из Уханя вылетел первый военный самолет с россиянами на борту

Ранее во вторник в Ухань прибыл первый военно-транспортный самолет ВКС России.
Первый военно-транспортный самолет вылетел из китайского города Ухань в Россию, на его борту 80 человек с личными вещами, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что граждан России сопровождают военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Ведется непрерывный контроль состояния перевозимых людей.
Между тем второй военно-транспортный самолет во вторник вечером совершил посадку в аэропорту Уханя для эвакуации граждан. В Минобороны сказали, что продолжительность перелета в Ухань с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов.
Ранее во вторник в Ухань прибыл первый военно-транспортный самолет ВКС России. Военные сообщили, что перед вылетом медики Минобороны РФ проведут первичный осмотр эвакуируемых граждан.
Как сообщал «Интерфакс», Минобороны РФ проводит операцию по эвакуации российских граждан из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса. Военные выделили пять транспортных самолетов Ил-76МД.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что РФ эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 человек. В основном это граждане России, но также среди них есть десять граждан Белоруссии, один житель Армении, один житель Украины и три гражданина Казахстана.
Эвакуируемые из Китая в Россию россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области. Их разместят в реабилитационном центре, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибывшая во вторник в Тюмень.
По словам Поповой, в реабилитационном центре выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 8 человек / 12 декабря
- СМИ назвали имя стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке. Что еще о нем известно / 20 декабря
- Один из ведущих врачей в китайском Ухане умер от пневмонии неизвестного типа / 25 января
- Продажи кроссовера Rolls-Royce в России подскочили в 15 раз / 4 февраля
- Автоновости: Важно: в России появится новый большой штраф для автомобилистов / 27 декабря
- Милованов объяснил, почему не падают цены при укреплении гривни / 17 декабря
- Пушков: бронебойному Трампу дали пощечину / 1 февраля
- Пожилая японка возмутилась приветствием жителей Курил / 27 декабря