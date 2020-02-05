Десять законодателей-демократов бойкотировали обращение президента к Конгрессу

Александрия Окасио-Кортес, конгрессвумен-демократ от Нью-Йорка, сказала во вторник о том, что она и еще по меньшей мере девять других демократов бойкотируют обращение президента Дональда Трампа к Конгрессу с докладом о положении дел в стране.

Окасио-Кортес сообщила о своем решении в Твиттере за несколько часов до того, как президент появился в Конгрессе.

«После долгих размышлений я решила, что я не буду использовать свое присутствие на государственной церемонии для нормализации беззаконного поведения Трампа и разрушения [им] Конституции. Ничто из этого не является нормальным, и я не буду это узаконивать. Следовательно, я не буду присутствовать на [докладе] о положении дел в стране», — написала конгрессвумен.

Окасио-Кортес является одним из самых громких критиков президента, а также часто становится мишенью для нападок со стороны Трампа в социальных сетях.

В числе конгрессменов, решивших впервые бойкотировать выступление президента – демократ Эл Грин, представляющий Техас в нижней палате Конгресса. Грин – один из давних сторонников импичмента – заявил, что он не придет на церемонию, назвав Трампа в своем твите «бесстыжим, коррумпированным и беззастенчиво нетерпимым».

Еще один оппонент Трампа, демократ Максин Уотерс, также решила бойкотировать выступление главы государства, назвав Трампа «бесчестным президентом».

Известно, что в числе других участников «бойкота» — законодатели Айанна Прессли из Массачусетса, Хэнк Джонсон из Джорджии и Бенни Томпсон из Миссисипи, председатель Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей.

Законодатели Эрл Бламенауэр из Орегона, Стив Коэн из Теннесси и Фредерика Уилсон из Флориды также отказались от посещения церемонии – они поступают так уже третий год подряд.

Другие демократы решили посетить выступление президента.

Конгрессвумен Ильхан Омар из Миннесоты и Рашида Тлейб из Мичигана, также часто подвергающиеся критике со стороны президента, написали в Твиттере о том, что они придут на церемонию.

«Я приду от имени всех тех, кого преследует этот президент, чтобы сказать: “Мы лучше, чем ненависть”» — написала в своем Твиттере Омар.

«Мое сегодняшнее присутствие – это сопротивление» — заявила Тлейб.

Президент выступил перед членами Конгресса за сутки до голосования в Сенате, в ходе которого будет решен вопрос об импичменте.

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